Дед Мороз из Беловежской пущи: Только добрых вестей из ваших любимых новостей

Новости Беларуси. У нас еще один телемост из Беловежской пущи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главный праздничный персонаж уже готов поздравить всех зрителей СТВ с наступающим Новым годом.
Подробнее – в видеоматериале.
Новости Беларуси. У нас еще один телемост из Беловежской пущи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главный праздничный персонаж уже готов поздравить всех зрителей СТВ с наступающим Новым годом.
Подробнее – в видеоматериале.
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