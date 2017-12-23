Деды Морозы на тракторах и герои мультфильмов на сцене: как в Минске прошло шествие сказочных персонажей

Новый год на пороге! И 23 декабря жители и гости белорусской столицы могли это прочувствовать зрительно. Главные новогодние персонажи появились на улицах Минска. Сотни Дедов Морозов и Снегурочек прошли праздничным парадом.

Их очень много и они не в тельняшках, а в тулупах самых разных оттенков и, конечно, с бородой! Деды Морозы в преддверии самой волшебной ночи года вышли на центральные улицы Минска, чтобы подарить праздничное настроение!

Зрители:



Я попросила для своей куклы одежду и халат, как у Снегурочки.

А я попросил роботов.

С понедельника по пятницу они – сотрудники столичных предприятий, а сегодня, 23 декабря – сказочные персонажи! Но профессиональные навыки пригодятся! Главные волшебники в этом году впервые не на карете, а на тракторах!

Дед Мороз:

В этом году мы с внученькой постарались. Выбрали колесницу, в которой сразу 1200 лошадей! Гордость нашей страны – трактор «Беларус»!

Чуть больше трех километров прошла и проехала развеселая праздничная компания, подарив всем зрителям и гостям столицы незабываемые эмоции, закружив у Дворца спорта в праздничном хороводе всех желающих. Старт предновогодней недели официально дан!

Зрители:



Шикарно, всё очень красиво!

Всем всего самого наилучшего!

Счастья, здоровья и побольше денег!