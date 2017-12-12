Декларация доходов и предвыборная агитация через СМИ: что будут обсуждать на заседании Центризбиркома Беларуси 12 декабря

Новости Беларуси. Как декларировать свои доходы и вести предвыборную агитацию через СМИ? Эти и другие важные задачи будут решены 12 декабря на заседании Центральной избирательной комиссии Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, будет принят документ, регулирующий порядок образования личных финансовых фондов, которые будут создаваться для нужд предвыборной агитации.

Выборы в местные Советы депутатов сейчас вступили в самую интересную фазу – выдвижение кандидатов. Оно проводится традиционно: от политических партий, трудовых коллективов и граждан путем сбора подписей.

Напомним, выдвижение продлится по 8 января, а предвыборная агитация – вплоть до основного дня голосования – 18 февраля. В местные Советы планируется избрать более 18 тысяч депутатов.