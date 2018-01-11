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Декрет Президента № 7 «О развитии предпринимательства» вступит в силу в конце февраля: что подразумевает документ

11.01.2018 - 09:29

Новости Беларуси. Новые возможности для деловой инициативы. Уже в конце февраля вступит в силу Декрет Президента № 7 «О развитии предпринимательства», который значительно упростит ведение бизнеса в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, станет меньше административных сложностей для работников сферы строительства: оптимизируют вопросы аттестации, стандартизации, получения разрешений на все виды строительной деятельности. Например, из более 2 тысяч технических нормативных документов, действующих сегодня, обязательными к выполнению останутся чуть более 50.

Дмитрий Семенкевич, заместитель министра архитектуры и строительства Республики Беларусь:
За этим документом, прежде всего, стоит безопасность людей, экологическая безопасность, санитарная, пожарная безопасность. Все остальное – рекомендательного характера и полная ответственность проектных организаций, заказчика за принимаемые решения.

Мы открываем возможности внедрения в практику проектирования инновационных технологий. Теперь не надо будет нормировать и говорить, что мне запрещают внедрить какой-то инновационный продукт или решение. Увидел, взял на вооружение, несешь ответственность – принимай проектное решение и реализуй.

Добавим, Декрет № 7 должен кардинально изменить взаимодействие органов госуправления и бизнеса, минимизировать вмешательство должностных лиц в работу предпринимателей, усилить механизмы саморегулирования, а значит, и ответственность деловых кругов. В целом действие документа охватывает сферы, в которых сосредоточено около 95 % малого и среднего бизнеса.

Декрет Президента № 7 «О развитии предпринимательства» вступит в силу в конце февраля: что подразумевает документ

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