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Делегация Новосибирской области во главе с губернатором прибыла с визитом в Минск

21.01.2019 - 22:13

Новости Беларуси. Минск и Новосибирск сверяют часы. Делегация этого российского региона во главе с губернатором в эти дни с визитом в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минск прибыли представители деловых кругов, общественных организаций, сфер науки и культуры.

23 января в Минске состоится четвертое заседание Совета делового сотрудничества Беларуси и Новосибирской области.

В рамках встречи ожидается подписание ряда соглашений между предприятиями. Ключевые направления сотрудничества – промышленность, сельское хозяйство, строительство и сфера культуры.

Кстати, делегацию сопровождают артисты Государственного академического Сибирского русского народного хора. Они выступят с концертами в Минске и Могилеве.

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