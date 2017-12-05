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Делегация правительства Курской области прибыла с визитом в Минск

05.12.2017 - 09:18

Новости Беларуси. Беларусь укрепляет сотрудничество с российскими регионами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минск с визитом прибыла делегация правительства Курской области во главе с губернатором Александром Михайловым.

В белорусской столице зарубежных гостей ждет насыщенная переговорная программа. Главные темы переговоров – взаимодействие в сфере образования, промышленности и по ряду других направлений. Стороны планируют установить новые бизнес-контакты и договориться об экспорте своей продукции. В частности, потенциальных партнеров из Курской области интересуют сотрудничество в сфере строительства. Также российская делегация посетит некоторые промышленные и сельскохозяйственные предприятия.

Делегация правительства Курской области прибыла с визитом в Минск

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