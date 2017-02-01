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Делегацию Пакистана во главе с председателем Сената в аэропорту встретил Михаил Мясникович

01.02.2017 - 20:54

Новости Беларуси. Беларусь и Пакистан на пути углубления сотрудничества. В Минск с официальным визитом прибыла парламентская делегация этой страны во главе с председателем Сената. В аэропорту коллег встретил председатель Совета Республики Михаил Мясникович.

В ходе визита парламентской делегации предстоит продуктивно поработать: запланирован ряд переговоров.

Дорожная карта сотрудничества Беларуси и Пакистана была подписана в 2015 году. Тот год, кстати, стал переломным в отношениях двух стран. Именно в 2015 состоялся первый официальный визит в Пакистан нашего Президента. Объем торговли между странами последнее десятилетие колеблется в пределах от 50 до 120 миллионов долларов в год.

Однако лидеры государств поставили задачу увеличить цифры до 1 миллиарда долларов.

Белорусы в Пакистане закупают в основном рис, фрукты, изделия и материалы из кожи, ткани, текстиль и спортивный инвентарь. А вот Пакистан нуждается в наших тракторах, запасных частях к ним, калийных удобрениях, шинах, сухих детских смесях. К слову, кроме тесного политического диалога и торгово-экономического интереса страны связывает и взаимодействие на международной арене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегацию Пакистана во главе с председателем Сената в аэропорту встретил Михаил Мясникович

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