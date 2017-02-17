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Дело комиссии – рассмотреть и принять правильное решение: Анатолий Исаченко на приеме в Молодечно

17.02.2017 - 18:00

Новости Беларуси. В регионах продолжаются выездные приемы граждан. Рассказать о проблеме руководству Администрации Президента напрямую смогли и жители столичного региона.

Так, прием граждан в Молодечно провел помощник Президента, главный инспектор по Минской области Анатолий Исаченко.

Около 20 человек обратились с самыми разными вопросами – от возможности отмены уплаты налога на финансировании госрасходов до дел коммунальных и законодательных споров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Евгений Бычков, житель Молодечно:
Отработал 163 дня, и потом меня 3 месяца не было в стране. Я не отказываюсь платить, но, может, сумму можно снизить?

Дарья Воронецкая, жительница Молодечненского района:
Сразу же, как только мне пришло это письмо, я обжаловала его в налоговой. Была создана комиссия, и мне пришел отказ. Сейчас мне сказали, что это будет рассмотрено, так как таких прецедентов много, все выпускники 30 июня 2015 года. Это будет рассматриваться отдельно, как мне сказали только что.

Анатолий Исаченко, помощник Президента Республики Беларусь – главный инспектор по Минской области:
Естественно, эта практика правдывает себя, потому что общение с людьми напрямую. Узнавать их проблемы, по мере возможности разрешать их на месте. Жизнь ставит вопросы.

Дело той комиссии, которая создана, рассмотреть и принять правильное решение.

Дело комиссии – рассмотреть и принять правильное решение: Анатолий Исаченко на приеме в Молодечно

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