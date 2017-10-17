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Дело о гибели рядового Коржича: задержан командир роты и его заместитель

17.10.2017 - 17:09

Новости Беларуси. 8 уголовных дел возбуждено по факту гибели рядового Александра Коржича. В числе подозреваемых – 7 сержантов, а также прапорщик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ко всем применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Готовятся материалы для предъявления им обвинения. Для установления обстоятельств гибели рядового следователи проводят допросы и очные ставки. Помочь пролить свет должны и результаты ряда экспертиз. Также стало известно, о задержании двух офицеров войсковой части где служил Коржич. Это командир роты и его заместитель. Следствие установило факты бездействия. 

Дело о гибели рядового Коржича: задержан командир роты и его заместитель

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