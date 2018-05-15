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Дело всей жизни. История механического театра в Станьково, который создал мастер деревянных часов

15.05.2018 - 17:32

Новости Беларуси. Пять лет назад мастер деревянных часов решил создать театр, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Но без помощи обойтись не смог. Финансовая поддержка – грант Президента. Сегодня театр насчитывает 200 деревянных двигателей.

Андрей Мартынюк, мастер-методист Центра народного творчества Дзержинского района:
Все персонажи, все куклы, которые здесь представлены, это люди, которые работают у нас в центре. Этот театр посвящен нашему отделу культуры. Посторонних людей здесь нет. Все родные.

Кстати, автор мастерит кукол в свободное время.

Дело всей жизни. История механического театра в Станьково, который создал мастер деревянных часов

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