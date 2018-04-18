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Деловые встречи, мастер-классы и дегустации. Экспортный форум «Беларусь молочная» откроется в Минске 18 апреля

18.04.2018 - 09:56

Новости Беларуси. Экспортный форум «Беларусь молочная» откроется 18 апреля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это ведущая в стране переговорная площадка для игроков молочного рынка из Беларуси, России, Украины, Европейского союза и Китая.

Программа рассчитана на три дня. За это время пройдут деловые встречи и мастер-классы в сфере производства, маркетинга и продаж. Главная тема дискуссии – успешная диверсификация экспорта.

Участники форума также смогут познакомиться с процессом производства молочной продукции в Беларуси, для них организуют расширенную дегустацию лучших образцов нашей молочки. В завершение программы – экскурсия в знаменитый Мирский замок.

Деловые встречи, мастер-классы и дегустации. Экспортный форум «Беларусь молочная» откроется в Минске 18 апреля
Экспортный форум «Беларусь молочная» откроется в Минске 18 апреля
Фото. Экспортный форум «Беларусь молочная» откроется в Минске 18 апреля
Экспортный форум «Беларусь молочная» откроется в Минске 18 апреля
Фото. Экспортный форум «Беларусь молочная» откроется в Минске 18 апреля
Экспортный форум «Беларусь молочная» откроется в Минске 18 апреля
Фото. Экспортный форум «Беларусь молочная» откроется в Минске 18 апреля

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