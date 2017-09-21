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«День без автомобиля»: какие улицы будут закрыты 22 сентября

21.09.2017 - 23:21

Новости Беларуси. «День без автомобиля». Минск 22 сентября вновь присоединится к глобальной международной акции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Утром в трех точках города каждый водитель двухколесного транспорта получит полезный подарок – фрукты.

А автомобилисты, которые решат воспользоваться общественным транспортом, смогут добраться до места назначения бесплатно.

Кстати, 22 сентября с 06:00 до 24:00 улица Ленина от проспекта Независимости до улицы Кирова станет полностью свободной от машин. Здесь пройдут велосипедные мастер-классы, шоу каскадеров, лотереи и концерт.

Праздник завершится массовым велопробегом до Национальной библиотеки.

«День без автомобиля»: какие улицы будут закрыты 22 сентября

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