День Независимости в Минске: программа праздничных мероприятий
Новости Беларуси. Десятки праздничных площадок будут работать 3 июля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что в программе этого дня, знает наш корреспондент Ксения Худолей.
Ксения Худолей, СТВ:
Этот важный для каждого из нас день обещает быть очень насыщенным. Праздничной программой порадуют сразу 20 городских локаций. Традиционно центральными станут площадки около Дворца спорта, стелы «Минск – город-герой» и Верхний город. Всего же запланировано более 80 мероприятий по всему городу.
Музыкальные хедлайнеры сегодня «Хор имени Турецкого», Рита Дакота и Тима Белорусских. Кроме выступлений известных исполнителей, организаторы также обещают много спортивных состязаний, интерактивных площадок, театральных постановок, интеллектуальных квестов.
В 13 часов у Дворца спорта пройдет Международный турнир по силовому экстриму. Там же развернется фуд-корт длиной в 250 метров. Это даже больше, чем во время II Европейских игр.
Возле «Чижовка-Арены» стартовал городской спортивный праздник по лыжероллерам и детский велоквест.
На главной сцене у Верхнего города скоро начнется концерт. Радовать публикой музыкой на городских площадках будут до полуночи. А в столичных кинотеатрах сегодня пройдут показы лучшего документального кино.
Добраться до праздничных локаций очень просто: работу общественного транспорта скорректировали: автобусов, троллейбусов станет больше, а поезда в метро будут ходить чаще.
Военный парад по проспекту Машерова начнется в 21.00. Его финальной точкой станет акция «Споем гимн вместе» на площади Победы. В 22.20 небо над страной озарит праздничный салют.
Военный парад в День Независимости начнётся в 21.00 с пролёта авиации
Дата, объединяющая миллионы белорусов: как День Независимости будут праздновать в регионах страны
Новости Беларуси. День Независимости объединяет миллионы белорусов. Масштабно праздник готовятся отметить и в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши корреспонденты подготовили обзор самых ярких событий.
День Независимости в Минске: программа праздничных мероприятий
Григорий Азаренок, СТВ:
В Минской области праздник отметят с размахом. Старт дали в Клецком районе велопробегом по памятным местам.
Для детей устроят квест «Дорогами освобождения». Ребята попробуют себя в роли снайперов, шифровальщиков, военврачей.
В Узде представители всех конфессий совершат молебен за Беларусь. В Пуховичах – районный чемпионат по футболу. В Дзержинском районе пройдет показ мод с экологическим уклоном. В Крупках пройдет дефиле ансамбля пограничной службы.
Основные события праздника в Витебске, конечно, развернутся на площади Победы, самой большой в Беларуси. Здесь горожанам обещают зрелищное шествие военнослужащих Витебского гарнизона. А замкнет парад техника.
Анастасия Аласания, СТВ:
По улицам Витебска впервые в истории пронесли «Факел Победы». Он прибыл из Лиозно. Именно этот населенный пункт на территории области был первым освобожден от немецко-фашистских захватчиков. У памятного знака «Орден Победы» факел передали боевым офицерам – ветеранам Вооруженных Сил Беларуси.
После официальной части праздника для любителей предусмотрены спортивные состязания. Изюминкой праздника станет шоу духовых оркестров.
В Гомеле одним из главных мероприятий станет открытие памятника героям Второй мировой – гомельчанам братьям Лизюковым. Все трое положили свои жизни на алтарь Победы, причем двое из них – командир пятой танковой армии Александр Лизюков и полковник-артиллерист Петр Лизюков – были удостоены звания Героя Советского Союза.
Александр Добриян, СТВ:
Центр города сегодня отведен под всевозможные выставочные проекты. Увидеть здесь можно будет все: от достижений 75 мирных лет до оружия Победы. Организаторы обещают много музыки. Классику военных лет органично дополнит современная эстрада.
Праздничные мероприятия в Могилеве начались с митинга на Буйничском поле. Сюда приехали жители всех уголков области, чтобы почтить ветеранов Великой Отечественной.
Ирина Недобоева, СТВ:
Городские гуляния пройдут сегодня повсеместно. Для любителей ретрофильмов будет работать кинотеатр под открытым небом. Приятный бонус зрителям – солдатская каша. А в парке Подниколье приготовили массу активностей для маленьких могилевчан.
В 20 часов на площади Славы начнется масштабный праздничный концерт. Гимн сегодня вместе с могилевчанами споют звезды белорусской эстрады.
Петр Бутрим, СТВ:
В Бресте к особенному дню также подготовили много сюрпризов. Но сначала – традиционные возложения цветов – к памятнику «Освобождение», а также к вВечному огню Брестской крепости.
Затем – долгожданное открытие Кобринского моста. Реконструкция важнейшего для города путепровода продолжалась два года. Дорогу расширили, сделали удобными съезды, а также велодорожки.
Днем зазвучит главная пешеходная улица города. А хедлайнером праздника в Бресте станет участник Евровидения – группа Uzari.
Танки в городе! Именно с демонстрации мощи белорусской армии в Гродно наступает утро Дня Независимости. Парад военной техники продолжит плац-концерт роты почетного караула и дефиле военного оркестра.
Галина Буро, СТВ:
Испечь солдатский хлеб и станцевать «Вальс Победы». Целый день концерты, спортивные батлы и мастер-классы от народных умельцев. Над городом будет летать самолет Ан-2, который еще называют «Аннушка», а мирное небо раскрасят яркие купола парашютов.
Финальный аккорд праздника прозвучит на Кургане Славы залпами салюта. И гродненцы со всей страной споют Гимн вместе.