новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

День открытых дверей прошел в отделе занятости Заславского горисполкома

05.04.2017 - 17:40

Новости Беларуси. Кадровые предложения. В Минской области продолжаются акции по вопросам трудоустройства. День открытых дверей прошел в отделе занятости Заславского горисполкома.

Специалисты рассказали всю информация о вакансиях в организациях города.

Ярмарки вакансий и встречи с жителями пройдут и в других районах области. 1

9 апреля – безработных ждут в поселке Уречье на Любанщине,

а 27 апреля – в управлении по труду занятости и социальной защите Молодечненского райисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

День открытых дверей прошел в отделе занятости Заславского горисполкома

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Более 770 безработных планируют трудоустроить в Клецке в 2017 году
«Здесь можно нормально пообщаться с представителями разных предприятий». В Минске работает ярмарка вакансий
«Здесь можно нормально пообщаться с представителями разных предприятий». В Минске работает ярмарка вакансий
Здесь тебя выслушают и войдут в положение: желающих найти работу принимают в территориальных центрах соцобслуживания
Здесь тебя выслушают и войдут в положение: желающих найти работу принимают в территориальных центрах соцобслуживания
Машинисты насосных установок и слесари. Какие специалисты нужны в Минскводоканале
Машинисты насосных установок и слесари. Какие специалисты нужны в Минскводоканале
Потребность в кадрах растёт в Беларуси: наниматели предлагают более 7 тысяч мест
Потребность в кадрах растёт в Беларуси: наниматели предлагают более 7 тысяч мест
Олег Токун
Олег Токун: Белорусы стремятся повышать свою квалификацию и обучаться новому!
В Минске в четвёртый раз проходит Отрытый республиканский Карьерный форум
В Минске впервые проходит Отрытый республиканский Карьерный форум
Вероника Добровольская
Открытый Республиканский карьерный форум для студентов и выпускников пройдёт в Минске 15 февраля
Все новости по теме Трудоустройство
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru