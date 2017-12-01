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День открытых дверей в ЖЭСах Минска: с какими вопросами обращались люди?

01.12.2017 - 01:59

Новости Беларуси. Во всех ЖКХ Минска 30 ноября прошел день открытых дверей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оплата коммуналки, озеленение, парковка – люди приходили с самыми разными вопросами. Одна из «горячих» тем – ремонт подъездов. Многие предпочитают сделать его своими силами.

Например, недавно в нашей программе мы рассказывали о доме на Якубовского, жителям которого для благоустройства нескольких этажей понадобилось скинуться всего по 18 рублей. На эти и другие темы минчане общались 30 декабря с компетентными специалистами.

Юлия Ольховко, заместитель директора по социальным вопросам и работе с населением КУП «ЖКХ № 1 Московского района»:
Население может свободно общаться с представителями ЖЭУ, а так же представителями ЖКХ, которые выезжают на эти приемы.

День открытых дверей в ЖЭСах Минска: с какими вопросами обращались люди?

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