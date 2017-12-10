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Депутат должен думать в первую очередь о защите прав граждан: что думают будущие избиратели перед выборами в местные Советы

10.12.2017 - 15:18

Новости Беларуси. Выдвижение кандидатов в депутаты местных Советов началось в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно проводится тремя способами: путем сбора подписей, от трудовых коллективов и от политических партий.

И уже сегодня, 10 декабря, инициативные группы вышли в народ. В Минске пикеты проходят в людных местах. Представили потенциальных кандидатов знакомят с предвыборными программами и биографиями выдвиженцев.

Белорусы:

Любой депутат, где бы он не работал в данный момент, кем бы он не был, должен думать в первую очередь о защите прав граждан. Если депутат думает о людях, которые его окружают, он замечательный депутат.

Депутатская работа сложная. Когда к нему обращаешься, он должен решать вопросы. Я живу в частном секторе уже 70 лет, а канализации как не было, так и нет.

Вопросов столько много, что решать, что дай Бог. Они все: есть текущие планы, есть перспективные, которые на 50 лет ставят. Есть жить без планов, без перспективы, ничего не будет.

Потенциальный кандидат в депутаты должен обязательно проживать либо работать на территории того местного Совета, где он выдвигается. Среди прочих требований – белорусское гражданство, отсутствие судимости. В политическую компанию могут включиться те, кто старше 18 лет. На местных выборах вправе выдвигаться граждане России, которые постоянно проживают в нашей стране.

Депутат должен думать в первую очередь о защите прав граждан: что думают будущие избиратели перед выборами в местные Советы

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