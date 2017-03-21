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Депутаты посадили аллею в парке Тивали в честь 100-летия Мингорсовета

21.03.2017 - 20:55

Новости Беларуси. Сотня новых деревьев украсила Фрунзенский район столицы. С неподдельным энтузиазмом за лопаты взялись те, кто привык работать головой.

В честь столетия Мингорсовета депутаты символично высадили целую алею в парке Тивали.

К созданию новой зеленой территории приложили усилия представители администрации Фрунзенского района и школьники.

Василий Панасюк, председатель Минского городского совета депутатов:
Символично, что депутаты прибыли в жилой, густонаселенный микрорайон города, где, на наш взгляд, существует недостаток зеленых насаждений.

Дмитрий Мухо:
Приятно очень, это нужное дело. Красивее будет в парке. У меня дочка подрастает, мы тут с ней гуляем.

21 марта депутаты торжественно открыли памятный камень в честь векового юбилея Мингорсовета.

Он лег в основу аллеи, которая отныне украшена 70 липами, 18 орехами и 12 лиственницами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Депутаты посадили аллею в парке Тивали в честь 100-летия Мингорсовета

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