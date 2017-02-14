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Депутаты предлагают уточнить, кто именно может не платить «налог на тунеядство»

14.02.2017 - 14:18

Новости Беларуси. Практику применения Декрета о социальном иждивенчестве 14 февраля обсуждали в нижней палате Парламента.

Депутаты предлагают уточнить критерии, по которым тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, могут освободить от уплаты сбора.

В дискуссии приняли участие представители сразу нескольких министерств. В парламент поступило около сотни обращений, которые касаются применения Декрета № 3. Возникают вопросы и у самих народных избранников.

Тамара Красовская, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:
Местные органы исполнительной власти столкнулись с проблемой: нужно будет собирать какие-то справки, подтверждения фактов того, что человек оказался в трудной жизненной ситуации. Поэтому исполкомы к нам обращаются за тем, чтобы все-таки был механизм реализации данной нормы права.

Впрочем, объективно проанализировать практику применения Декрета пока невозможно.

Срок уплаты сбора истекает лишь 20 февраля. Единая информационная база, позволяющая выявить граждан не участвующих в государственном финансировании, еще уточняется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент сбор уплатили более 45 тысяч граждан. В бюджет направлено порядка 14 миллионов рублей.

Депутаты предлагают уточнить, кто именно может не платить «налог на тунеядство»

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