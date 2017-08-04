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Десятки цветников высадили в Минске к 950-летию города

04.08.2017 - 19:47

Новости Беларуси. Радует глаз. По всему Минску высадили десятки цветников ко дню города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В каждом районе столице соткали, как минимум, по одному такому пёстрому ковру. Тысячи живых цветов и килограммы мраморной крошки, и цветник готов. В 2017 году столичные декораторы специально разрабатывали этюды. В основании каждого – 950-тилетие Минска. Всего на городских клумбах сейчас высажено около двух миллионов цветов. Приблизительно столько и жителей белорусской столицы. 

Житель города:
Цветники в Минске очень красивые, украшают хорошо территорию. В каждом районе такие должны быть.

Десятки цветников высадили в Минске к 950-летию города

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