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Десятки симфоний и музыка к многочисленным спектаклям: в Большом театре Андрея Мдивали с 80-летием поздравили друзья и коллеги

03.02.2018 - 19:30

Новости Беларуси. Сотня хоров, свыше десятка симфоний и музыка к многочисленным спектаклям. Композитора Андрея Мдивани накануне чествовали в Большом театре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поздравить музыканта с 80-летним юбилеем собрались поклонники, близкие и родные.

Апогей его театрального творчества – балет «Рогнеда». Его Мдивани создал вместе с Елизарьевым.

Ирина Еромкина, солистка Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, заслуженный артист Республики Беларусь:
Это музыка непростая, она очень мелодичная, местами кричащая, мурашки по телу бегут.

Анна Фокина, солистка Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Каждый раз репетируя, соприкасаясь с этим спектаклем, я не перестаю восхищаться. Думаю, что этот спектакль радует наших зрителей.

Спектакль имел мировой успех, достаточно сказать, что на престижном Международном фестивале во Франции балет был отмечен высшей наградой – премией «Бенуа де ля Данс».

Андрей Мдивани, композитор, народный артист Беларуси:
Эта музыка получилась достаточно сложная, но публика принимала меня всегда хорошо. «Рогнеда» – это не просто вымышленное имя, эта настоящая жительница Беларуси. Ее жизнь, ее страдания – это было для белорусского зрителя близко.

Композитор не перестаёт писать. Недавнюю премьеру – опус «Полоцк» – в Белгосфилармонии озвучил симфонический оркестр под управлением Александра Анисимова. Совсем скоро увидят свет и две новые инструментальные пьесы юбиляра.

Десятки симфоний и музыка к многочисленным спектаклям: в Большом театре Андрея Мдивали с 80-летием поздравили друзья и коллеги

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