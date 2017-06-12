новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

Дети делают так, как это чувствуют: ученики Гимназии-колледжа искусств проиллюстрировали сборник белорусских сказок

12.06.2017 - 21:03

Новости Беларуси. Фольклор глазами детей: в столичной галерее «Университет культуры» презентовали новый сборник белорусских народных сказок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Уникальность издания в красочных иллюстрациях.

Их авторы – учащиеся Гимназии-колледжа искусств. Все рисунки выполнены акварелью и выглядят очень реалистично.

Анастасия Лисовец, учащаяся Минской государственной гимназии-колледжа искусств:
При прочтении сразу появлялись образы, которые можно будет показать при иллюстрировании.

И сразу возникала те серия иллюстраций, которую можно будет показать.

В сборник вошли самые известные и любимые народные сказки. Чтобы расширить круг читателей, книгу выпустили на русском языке.

Ольга Ванина, директор издательства:
Довольно много белорусских народных сказок выпущено на белорусском языке. А у нас часто на выставках спрашивают наши друзья из соседних стран: «А у вас есть сказки белорусские на русском языке, чтобы можно было почитать?»

И вот мы решили: почему бы нам не выпустить белорусские народные сказки на русском языке.

Евгений Сакович, заместитель директора Минской государственной гимназии-колледжа искусств:
Дети, они чище нас. Они делают то, как это чувствуют, и, наверное, это самая большая ценность.

Сборник сказок издан в рамках проекта «Дети – детям» и уже скоро появится в книжных магазинах и библиотеках страны.

Дети делают так, как это чувствуют: ученики Гимназии-колледжа искусств проиллюстрировали сборник белорусских сказок
Дети делают так, как это чувствуют: ученики Гимназии-колледжа искусств проиллюстрировали сборник белорусских сказок
Фото. Дети делают так, как это чувствуют: ученики Гимназии-колледжа искусств проиллюстрировали сборник белорусских сказок
Дети делают так, как это чувствуют: ученики Гимназии-колледжа искусств проиллюстрировали сборник белорусских сказок
Фото. Дети делают так, как это чувствуют: ученики Гимназии-колледжа искусств проиллюстрировали сборник белорусских сказок
Дети делают так, как это чувствуют: ученики Гимназии-колледжа искусств проиллюстрировали сборник белорусских сказок
Фото. Дети делают так, как это чувствуют: ученики Гимназии-колледжа искусств проиллюстрировали сборник белорусских сказок
Дети делают так, как это чувствуют: ученики Гимназии-колледжа искусств проиллюстрировали сборник белорусских сказок
Фото. Дети делают так, как это чувствуют: ученики Гимназии-колледжа искусств проиллюстрировали сборник белорусских сказок
Дети делают так, как это чувствуют: ученики Гимназии-колледжа искусств проиллюстрировали сборник белорусских сказок
Фото. Дети делают так, как это чувствуют: ученики Гимназии-колледжа искусств проиллюстрировали сборник белорусских сказок

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Это не просто перемещение в пространстве, это перемещение во времени»: IV Международная конференция «Берковские чтения» проходит в Полоцке
«Это не просто перемещение в пространстве, это перемещение во времени»: IV Международная конференция «Берковские чтения» проходит в Полоцке
Начало эпохи книги в фотографиях: презентована книга книга «Спірыдон Собаль і вытокі Магілёўскага кнігадруку»
Начало эпохи книги в фотографиях: презентована книга книга «Спірыдон Собаль і вытокі Магілёўскага кнігадруку»
Издание, рассказывающее о зарождении на белорусских землях эпохи Просвещения, представлено в Могилеве
Издание, рассказывающее о зарождении на белорусских землях эпохи Просвещения, представлено в Могилеве
Книга «Франциск Скорина. Из славного города Полоцка» презентована в Минске
Судьба и творческое наследие первопечатника: книга «Франциск Скорина. Из славного города Полоцка» презентована в Минске
Уникальные очерки о Франциске Скорины: книгу о первопечатнике презентуют 3 мая в Национальной библиотеке
Уникальные очерки о Франциске Скорины: книгу о первопечатнике презентуют 3 мая в Национальной библиотеке
Книгу о традициях пострадавших от трагедии на ЧАЭС регионах презентовали в Минске
Книгу о традициях пострадавших от трагедии на ЧАЭС регионах презентовали в Минске
«Гэта кнігі, якія сцвярджаюць гонар за краіну на сусветным узроўні». Достижения Беларуси будут описаны в многотомном издании
«Гэта кнігі, якія сцвярджаюць гонар за краіну на сусветным узроўні». Достижения Беларуси будут описаны в многотомном издании
Книга «Русской Библии Франциска Скорины – 500 лет» презентована в Минске
Сенсации и новые факты. Книга «Русской Библии Франциска Скорины – 500 лет» презентована в Минске
Все новости по теме Книги
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru