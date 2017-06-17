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Дети, дороги, ДТП – как исключить третье «Д» из этого списка: «Большой город»

17.06.2017 - 19:59

Новости Беларуси. Жители «Большого города» дождались лета. У детей – каникулы, появилось больше свободного времени. Когда дети гуляют на улице,  большую опасность для них представляют дороги. Что делают в Минске, чтобы максимально обезопасить детей, как избежать ДТП с их участием, и кто в них виноват. Об этом рассказал начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник.

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