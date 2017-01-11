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Дети из Беларуси, попавшие в ДПТ в Псковской области, будут отправлены домой в сопровождении ГАИ

11.01.2017 - 10:31

Новости Беларуси. Белорусские дети, попавшие в ДТП в Псковской области, поедут домой в сопровождении ГАИ. Как мы уже сообщали,

в автобус с участниками минского православного хора врезалась фура. Грузовик не успел вовремя затормозить.

Пострадали 12 человек. Всего в салоне находились 54 пассажира.

Прошедшую ночь они провели в Печерском монастыре.

Автобус прибыл за детьми еще накануне, но в связи с погодными условиями было принято решение отправится в дорогу сегодня, причём до границы с Беларусью в сопровождении патруля российской ГИБДД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дети из Беларуси, попавшие в ДПТ в Псковской области, будут отправлены домой в сопровождении ГАИ

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