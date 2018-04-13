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Дети нарисовали новые обложки для истрепавшихся книг: трогательная акция в Солигорске

13.04.2018 - 14:50

Новости Беларуси. Необычную акцию организовали в Солигорске: воспитанники местной изостудии нарисовали авторские обложки для «потертых» изданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Золотой ключик», «Айболит» – всего 13 книг – получили абсолютно новый облик.

Виолетта Трандафилова, руководитель Солигорской детской студии изобразительного искусства:
После того, как рисунки были выполнены детьми в нескольких вариантах (там были эскизы, потом были полностью по размеру книги они выполнены в карандаше, а потом только цветовой вариант), их отсканировали. Печатали на современном оборудовании, не просто на струйном или лазерном принтере.

Больше месяца работы, и старые обложки позади. Дизайнерские проекты теперь экспонаты районной библиотеки. Увидеть их можно до конца нынешней недели.

Дети нарисовали новые обложки для истрепавшихся книг: трогательная акция в Солигорске

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