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Дети не просто читают стихи, а вживаются в образ героев: Елена Стельмах о конкурсе «Живая классика»

20.06.2017 - 16:46

Новости Беларуси. Предпочтение отдают Якубу Коласу. Большинство из участников конкурса чтецов «Живая классика» декламируют произведения.

Наш телеканал является одним из организаторов этого конкурса,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего более 13 тысяч участников объединил  масштабный проект.

Стихи белорусских авторов уже звучали в каждом уголке  нашей страны.

Оценивать мастерство юных талантов жюри было непросто. Сложнее будет выбрать и финалистов.

Александр Карлюкевич, заместитель министра информации Республики Беларусь:
Сталічнае тэлебачанне надала конкурсу новы статус, новый медыйны статус. Ён заключаецца не толькі ў тым, што падрыхтаваны інфармацыйныя тэлевізійныя паведамленні, але тое, што сярод арганізатараў Сталічнае тэлебачанне яшчэ вылучае гэты конкурс у фармат новага яго правядзення. Усе яго удзельнікі жадаюць стаць тэлезорками чытання.

Елена Стельмах, первый заместитель председателя союза писателей Беларуси:
Рэспубліканскі конкурс юных чытальнікаў «Жывая класіка» набыў вельмі вялікі размах,

дзеці не проста чытаюць вершы, а уваходзяць у вобраз сваіх герояў.

Яны рыхтуюць да гэтага і тэатральныя касцюмы. Журы будзе вельмі складаная задача.

Имена победителей назовут в Полоцке во время празднования дня белорусской письменности. 

А 3 сентября трое лучших чтецов выйдут на сцену вместе с участниками грандиозного проекта СТВ – «Золотая коллекция белорусской песни». 

Дети не просто читают стихи, а вживаются в образ своих героев: первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси о конкурсе «Живая классика»

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