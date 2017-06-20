Дети не просто читают стихи, а вживаются в образ героев: Елена Стельмах о конкурсе «Живая классика»

Новости Беларуси. Предпочтение отдают Якубу Коласу. Большинство из участников конкурса чтецов «Живая классика» декламируют произведения.

Наш телеканал является одним из организаторов этого конкурса,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего более 13 тысяч участников объединил масштабный проект.

Стихи белорусских авторов уже звучали в каждом уголке нашей страны.

Оценивать мастерство юных талантов жюри было непросто. Сложнее будет выбрать и финалистов.

Александр Карлюкевич, заместитель министра информации Республики Беларусь:

Сталічнае тэлебачанне надала конкурсу новы статус, новый медыйны статус. Ён заключаецца не толькі ў тым, што падрыхтаваны інфармацыйныя тэлевізійныя паведамленні, але тое, што сярод арганізатараў Сталічнае тэлебачанне яшчэ вылучае гэты конкурс у фармат новага яго правядзення. Усе яго удзельнікі жадаюць стаць тэлезорками чытання.

Елена Стельмах, первый заместитель председателя союза писателей Беларуси:

Рэспубліканскі конкурс юных чытальнікаў «Жывая класіка» набыў вельмі вялікі размах,

дзеці не проста чытаюць вершы, а уваходзяць у вобраз сваіх герояў.

Яны рыхтуюць да гэтага і тэатральныя касцюмы. Журы будзе вельмі складаная задача.

Имена победителей назовут в Полоцке во время празднования дня белорусской письменности.