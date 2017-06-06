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Детский сад № 15 на улице Золотая Горка отмечает 70-летний юбилей

06.06.2017 - 20:10

Новости Беларуси. Они – знают правила. А вы? Ребята со всей страны присылали рисунки и поделки на тему дорожной безопасности. Креативу — не было предела! Детской фантазии остаётся только позавидовать,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По словам организаторов, некоторые работы можно взять за основу для профилактических буклетов. И заодно поучить соблюдению правил дорожного движения и взрослых.

Александр Бруй, старший инспектор управления  ГАИ МВД Республики Беларусь:
Ежегодно мы стараемся наградить самыми лучшими призами. Всегда, как минимум, награждаем спорт-инвентарем.

В этом году такие новшества как фитнес-браслеты, портативные колонки.

Всем понравится, все будут довольны. 

Детский сад № 15 на улице Золотая Горка отмечает 70-летний юбилей

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