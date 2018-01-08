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Дэвид Кравиш: Мы проиграли, но я горжусь тем, как мы с парнями действовали на площадке

08.01.2018 - 19:35

Новости Беларуси. Баскетболисты «Цмоков» 7 января проводили домашний поединок Единой лиги ВТБ с питерским «Зенитом». Перед этим свиданием команды пересекались на площадке 11 раз, и победа всегда доставалась клубу из Петербурга, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Однако вчера «драконы» были как никогда близки к тому, чтобы прервать эту грустную традицию. Откровенно говоря, до самой игры на площадке Falcon Club мало кто верил, что «драконы» смогут зацепить очки в матче с питерской командой. Доселе во всех встречах «Зенит» переигрывал «Цмоков» уверенно и без особой нервотрепки. Хоть фаворит этой пары был известен заранее, но парням Александра Крутикова терять было абсолютно нечего и нужно было постараться нарушить неприятную для себя традицию.

Александр Крутиков, главный тренер БК «Цмокi-Miнск»:
Не буду скрывать, на предматчевом митинге, перед игрой я просил ребят, чтобы они ментально подготовились к тому, что мы готовы бороться на хорошем уровне и выигрывать с такими командами. Чтобы они сохранили эту концентрацию от первой до последней минуты, и тогда у нас получится.

Не первый раз играя в родных стенах «Цмоки» начинают не совсем удачно, со старта предоставляя солидную фору сопернику. Этот матч не был исключением. До большого перерыва «драконам» так и не удалось догнать оппонента: после второй четверти минчане уступали 33:37. Далее игра стала развиваться намного веселее. «Цмоки» собрались с силами, и нашим парням удалось-таки сравнять счет за 6 секунд до конца встречи.

Однако рождественский день все же был омрачен обидным поражением. Ненужный фол на самом флажке игры и один из двух штрафных бросков реализовал Карасев. Неутешительный итог для белорусов – 81-82. В составе «драконов» на фоне остальных заметно выделялся Дэвид Кравиш, в его активе аж 26 очков.

Дэвид Кравиш, игрок БК «Цмокi-Miнск»:
Да, мы проиграли, но я горжусь тем, как мы с парнями действовали на площадке. Особенно рад тому, как мы поработали после большого перерыва. В последней игре кубка ФИБА, когда мы играли против датской команды, вторая часть матча была провальной. Сегодня все ровно наоборот.

Александр Крутиков:
Играем неровно. Все время у нас есть всплески очень хорошей игры, потом мы возвращаемся вниз. Несогласованное взаимодействие, потери, неоправданные атаки.

За последние четыре игры в турнире парни Александра Крутикова трижды терпели поражения. Однако такое стечение обстоятельств все же позволяет минчанам пока оставаться в заветной восьмерке Единой лиги ВТБ. Ближайший матч «Цмоки» проведут в гостях у клуба «Сольноки Олай» в кубке ФИБА. Игра состоится 10 января в Венгрии.

Дэвид Кравиш: Мы проиграли, но я горжусь тем, как мы с парнями действовали на площадке

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