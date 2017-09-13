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Девяноста ребят из всех регионов страны посвятили в пионеры на площади Государственного флага

13.09.2017 - 20:45

Новости Беларуси. И о тех, кто всегда готов. Пионерская организация Беларуси отмечает сегодня 27-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лучших октябрят, а это более девяноста ребят из всех регионов страны, в этот день по традиции посвятили в пионеры. Торжественная линейка прошла на площади Государственного флага. Октябрятам повязали красно-зеленые галстуки. Новобранцы дали торжественное обещание, после чего получили первое пионерское поручение. Татьяна Ревизоре о современных пионерах.

Девяноста ребят из всех регионов страны посвятили в пионеры на площади Государственного флага

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