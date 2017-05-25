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Девятиклассница погибла под колесами автокрана в Столбцах

25.05.2017 - 21:35

Новости Беларуси. Трагедия в Столбцах произошла 25 мая. Грузовой автомобиль МАЗ сбил школьницу вблизи нерегулируемого пешеходного перехода. От полученных травм девочка скончалась. Она заканчивала девятый класс.



Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:
В ходе первоначальных следственных действий проводится осмотр места происшествия, устанавливаются свидетели и очевидцы, фиксируются объекты и следы, имеющие значение для установления времени, характера и иных обстоятельств произошедшего. Назначен ряд экспертиз, в том числе по техническому состоянию большегрузного транспортного средства и причине смерти погибшей. Водитель, 1967 года рождения, проходит процедуру освидетельствования. Предварительно был трезв.

Столбцовский РОСК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Татьяна Белоног

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