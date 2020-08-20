«Деятельность является неконституционной». Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Координационного совета

Новости Беларуси. По факту публичных призывов к захвату власти и действиям, направленных на причинение вреда нацбезопасности. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Координационного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Создана следственная группа». СК о возбуждении уголовного дела в отношении Координационного совета

Напомним, накануне сторонники экс-кандидата в Президенты Светланы Тихановской заявили, что объединились в оппозиционный штаб. В его состав вошли в основном творческие люди, интеллигенция. Они заявили о желании вести переговоры с властью с позиции альтернативного органа управления. Есть и заявления, и программа, и, как сообщается, даже должности распределены.

Накануне глава государства весьма однозначно высказался о деятельности этого совета.

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Как заявили 20 августа в Генпрокуратуре, создание политического органа, главная цель которого – передача власти от действующего главы государства, не предусмотрено нашим законодательством и воспринимается как угроза национальной безопасности Беларуси.

Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси:

Создание подобных органов законодательством не предусмотрено, а их деятельность является неконституционной. Понимая незаконность своих действий, ряд граждан заявило о выходе из состава совета и несогласие с целями его деятельности.

Создание и деятельность подобного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

В связи с изложенным по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь.