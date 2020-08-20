«Деятельность является неконституционной». Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Координационного совета
Новости Беларуси. По факту публичных призывов к захвату власти и действиям, направленных на причинение вреда нацбезопасности. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Координационного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Создана следственная группа». СК о возбуждении уголовного дела в отношении Координационного совета
Напомним, накануне сторонники экс-кандидата в Президенты Светланы Тихановской заявили, что объединились в оппозиционный штаб. В его состав вошли в основном творческие люди, интеллигенция. Они заявили о желании вести переговоры с властью с позиции альтернативного органа управления. Есть и заявления, и программа, и, как сообщается, даже должности распределены.
Накануне глава государства весьма однозначно высказался о деятельности этого совета.
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Как заявили 20 августа в Генпрокуратуре, создание политического органа, главная цель которого – передача власти от действующего главы государства, не предусмотрено нашим законодательством и воспринимается как угроза национальной безопасности Беларуси.
Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси:
Создание подобных органов законодательством не предусмотрено, а их деятельность является неконституционной. Понимая незаконность своих действий, ряд граждан заявило о выходе из состава совета и несогласие с целями его деятельности.
Создание и деятельность подобного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.
В связи с изложенным по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Генпрокуратура проведёт проверку по каждому факту превышения власти правоохранителями
Новости Беларуси. По каждому факту превышения власти правоохранителями будет проведена объективная, полная и всесторонняя проверка. Об этом 17 августа рассказали в Генпрокуратуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сюда поступают заявления с требованиями возбудить уголовные дела по фактам превышения власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов. Обращаются и люди, которые не могут установить местонахождение своих родных и близких после массовых акций, состоявшихся на минувшей неделе.
Кроме того, Генпрокуратура вместе с МВД провела работу по освобождению граждан, задержанных во время несанкционированных массовых мероприятий. В надзорном ведомстве также предоставили список тех, кто еще отбывает административный арест.