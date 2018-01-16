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Дипломаты из США хотят участвовать в мониторинге выборов в местные Советы Беларуси

16.01.2018 - 17:31

Новости Беларуси. Дипломаты из США, аккредитованные в Беларуси, выразили желание участвовать в мониторинге местных выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 16 января стало известно на заседании Центриизбиркома.

Всего это девять сотрудников американского посольства.

Как подчеркнула Лидия Ермошина, они могут вести краткосрочное наблюдение, работать на заседаниях любых избирательных комиссий, а также присутствовать до окончания подсчета голосов. Долгосрочные же международные миссии обычно работают в Беларуси во время президентских и парламентских кампаний.

Также сегодня, 16 января, стало известно, что расходы на подготовку и проведение местных выборов сокращены на 10 %. Вместо 21 миллиона рублей – без малого 19,5 миллионов.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов
Постарались поработать с этим бюджетом так, чтобы в меньшей степени пострадали основные рабочие лошадки – те, кто организует выборы на местах внизу, а именно – участковые избирательные комиссии.

Зарплата членов участковых комиссий в день выборов буквально сократилась где-то порядка на 2-3 рубля. Сократилось то, что выделялось на командировочные расходы, транспортные, типографские расходы.

Напомним, выборы пройдут 18 февраля. Уже сейчас документы проходят проверку в местных избиркомах. На 18 тысяч депутатских мандатов претендуют 22 тысячи человек.

Дипломаты из США хотят участвовать в мониторинге выборов в местные Советы Беларуси

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