Директор «Минскводоканала» о ЧП с водой: произошло повреждение водовода в районе Уборевича
Новости Беларуси. Проблемы с водой. Вечером 21 апреля многие жители Минска остались без водоснабжения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как рассказали в «Минскводоканале», оно нарушено сразу в трех районах – Октябрьском, Ленинском и Заводском. Причина – повреждения крупного водопровода на одной из стройплощадок.
Почему сразу в нескольких районах Минска отсутствует водоснабжение? Комментарий Мингорисполкома
Как только что сообщил нашему телеканалу заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, сейчас активно идет работа по ликвидации ЧП. Специалисты рассчитывают, что вода будет подана потребителям в течение 1-1,5 часов.
А чтобы компенсировать отсутствие питьевой воды, в пострадавшие районы оперативно направят автоцистерны. Информацию, где они будут расположены, разместят на сайте «Минскводоканала».
Ситуацию нам прокомментировал руководитель этого предприятия Федор Римашевский.
Федор Римашевский, директор УП «Минскводоканал»:
Произошло повреждение водовода диаметром 1000 мм в районе улицы Уборевича, 176 на территории стройплощадки. В настоящее время ведутся работы по локализации повреждения силами аварийных бригад «Минскводоканала». Организован мониторинг качества воды. Принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления водоснабжения.
Предполагаемое последствие аварии – временное ухудшение качества воды. О таких явлениях горожан просят сообщать на короткий номер 115 либо в диспетчерскую «Минскводоканала». Специалисты отреагируют на эти сигналы и выполнят промывку сетей водопровода.
Почему сразу в нескольких районах Минска отсутствует водоснабжение? Комментарий Мингорисполкома
Новости Беларуси. Вечером 21 апреля многие жители Минска остались без водоснабжения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как рассказали в «Минскводоканале», оно нарушено в Октябрьском, Ленинском и Заводском районах. Причина – повреждения крупного водопровода на одной из стройплощадок.
Сейчас на месте ЧП работают аварийные бригады, чтобы локализовать повреждение. Ожидается, что это произойдет в самое ближайшее время.
После начнется восстановление водоснабжения, правда, на это потребуется время.
Также специалисты уточнили, что в пострадавшие районы направят автоцистерны с питьевой водой. Информацию, где они будут расположены, разместят на сайте «Минскводоканала». Предполагаемое последствие аварии – временное ухудшение качества воды в трех районах столицы.
О таких явлениях горожан просят сообщать на короткий номер 115 либо в диспетчерскую УП «Минскводоканал». Специалисты отреагируют на эти сигналы и выполнят промывку сетей водопровода.
Как нашему каналу только что сообщил зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович, активно идет работа по ликвидации ЧП. Специалисты рассчитывают, что вода будет подана потребителям в течение 1-1,5 часов.