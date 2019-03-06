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Директором Купаловского театра стал Павел Латушко

06.03.2019 - 22:52

Новости Беларуси. У Купаловского новый руководитель. Старейший и самый известный театр страны возглавил дипломат Павел Латушко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До недавнего времени посол Беларуси во Франции реализовал массу проектов, благодаря которым белорусское искусство громче зазвучало за рубежом. Потому можно сказать: театралы восприняли новость с воодушевлением. В том, что Павел Латушко и деятели культуры будут говорить на одном языке, сомнений нет. Ведь в свое время он занимал должность министра культуры.

Кроме того, нового директора театра и коллектив Купаловского объединяет любовь к белорусскому языку. Театр даже в самых смелых и современных постановках остается приверженным традициям.

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