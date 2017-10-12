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Дисциплинарный комитет АБФФ присудил БАТЭ техническое поражение (0:3) в матче со «Слуцком»

12.10.2017 - 23:24

Новости Беларуси. Дисциплинарный комитет АБФФ подогрел и без того раскаленный котел интриги национального футбольного чемпионата. Чиновники приняли решение лишить БАТЭ трех очков, заработанных в игре 23 тура со «Слуцком», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тогда «желто-синие» разгромили соперников 6:0, однако в их заявке на матч присутствовал голкипер Сергей Веремко, который ранее отбывал дисквалификацию и не уплатил наложенный на него штраф. До тех пор, пока деньги не поступили на счет АБФФ, Веремко не имел права быть внесенным в заяку.

Борисовчан наказали техническим поражением 0:3, которое снова отбрасывает их на третье место в таблице.

Дисциплинарный комитет АБФФ присудил БАТЭ техническое поражение (0:3) в матче со «Слуцком»

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