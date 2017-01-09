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ДК Молодечно получил спецпремию «За духовное возрождение»

09.01.2017 - 18:52

Новости Беларуси. Александр Лукашенко вручил премии «За духовное возрождение» и специальные премии деятелям культуры и искусства за 2016 год. В соответствии с указом главы государства, среди награжденных и представители центрального региона.

В частности, коллективу Дворца культуры Молодечно спецпремия присуждена за значительный вклад в развитие самодеятельного художественного творчества

и проведение свыше сотни мероприятий в рамках республиканской акции «Культурная столица года».

За сохранение традиций народного искусства и приобщение молодежи к национальной культуре специальную премию получила Раиса Романени, глава заслуженного любительского коллектива студии декоративно-прикладного искусства «Белорусский сувенир» Центра творчества детей и молодежи Солигорского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

ДК Молодечно получил спецпремию «За духовное возрождение»

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