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Для чего в Минске стали устанавливать специальные контейнеры для бутылочных крышек

11.05.2018 - 22:46

Новости Беларуси. Это больше не мусор. В столице стартовал социально-экологический проект, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Его организаторы предлагают не выбрасывать крышки от бутылок, а собирать их и тем самым помогать природе. В университетах, школах, детских садах, кафе и даже подъездах устанавливают специальные контейнеры для сбора крышек. Собранный материал отправится на переработку, а полученные средства от продажи пойдут на благотворительность.

Карина Набиуллина, учащийся гимназии №19:
Проект очень интересный, так как я учусь в экологической гимназии. Когда я о нем узнала, мне он очень понравился, ведь это идет и раздел мусора и помощь больным детям.

Наталья Кунцевич, руководитель проекта «Новая жизнь в обмен на крышечки»:
Дети активно включаются в проект. Устанавливаются контейнеры ими самостоятельно. Изготавливаются на уроках труда, оклеиваются листовками, флаерами нашего проекта, чтобы с интересом участвовать в этой акции.

На продвижение проекта минчан вдохновил зарубежный опыт. Волонтёры нашли склад для хранения пластикового материала и получили договоренность с перерабатывающим заводом. Проект набирает популярность, крышечки собирают по всей Беларуси. Только в Минске заготовили более 10 тонн сырья.

Для чего в Минске стали устанавливать специальные контейнеры для бутылочных крышек

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