Для каких видов экономической деятельности не нужно регистрировать ИП согласно новому указу?

Новости Беларуси. В Беларуси расширяется перечень видов экономической деятельности без регистрации ИП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но при условии уплаты единого налога.

Соответствующий указ подписал 19 сентября глава государства. В документе фактически легализованы те услуги, которые можно оказывать на дому. Это парикмахерское дело, продажа кулинарных изделий, пошив и ремонт одежды. В перечень также включена разработка веб-сайтов, дизайн интерьера и ряд других занятий.

Ожидается, что это создаст дополнительные условия для самозанятости белорусов,

а также положительно отразится на развитии предпринимательства в стране. Основные положения документа вступают в силу через месяц после официального опубликования.