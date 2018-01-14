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«Для любой девочки это такая сказка – попасть в век, когда ходили в этих шикарных платьях». Бал в Большом театре

14.01.2018 - 15:53

Новости Беларуси. В Большом театре до утра не смолкали мелодии вальса, польки и полонеза. Новогодний бал в храме искусства вновь собрал поклонников галантного века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Живая музыка, шутки и шампанское. Уже 9 лет в Старый Новый год Большой театр дарит гостям и артистам настроение другой эпохи. Среди участников как мэтры искусства, так и любители классического танца. Публику ждала не только насыщенная музыкальная, но и развлекательная программа. Работали тематические фотозоны и стилизованные кафе.

Анастасия Мойса, участница Новогоднего бала в Большом театре оперы и балета Республики Беларусь:
Я впервые на таком балу. И на самом деле мне кажется, для любой девочки это такая сказка – попасть, перенестись в XVIII-XIX век, когда ходили в этих шикарных платьях. Я в качестве розы.

Анастасия Гаврилик, участница Новогоднего бала в Большом театре оперы и балета Республики Беларусь:
Я – амазонка, ее защитница. Очень бы хотелось поучаствовать именно в танцевальном балу.

Дарья Потатурко, режиссер Большого театре оперы и балета Республики Беларусь:
На нашем вечере впервые мастер-класс проводится, скажем так, online. Зритель учится, и на втором балу зритель может свои навыки и умения попробовать.

Новая задумка этого года – арт-квест. Участники могли показать свои знания в искусстве и побороться за призы. Завершился большой бал далеко за полночь.

«Для любой девочки это такая сказка – попасть в век, когда ходили в этих шикарных платьях». Бал в Большом театре
«Для любой девочки это такая сказка – попасть в век, когда ходили в этих шикарных платьях». Бал в Большом театре
Фото. «Для любой девочки это такая сказка – попасть в век, когда ходили в этих шикарных платьях». Бал в Большом театре
«Для любой девочки это такая сказка – попасть в век, когда ходили в этих шикарных платьях». Бал в Большом театре
Фото. «Для любой девочки это такая сказка – попасть в век, когда ходили в этих шикарных платьях». Бал в Большом театре
«Для любой девочки это такая сказка – попасть в век, когда ходили в этих шикарных платьях». Бал в Большом театре
Фото. «Для любой девочки это такая сказка – попасть в век, когда ходили в этих шикарных платьях». Бал в Большом театре
«Для любой девочки это такая сказка – попасть в век, когда ходили в этих шикарных платьях». Бал в Большом театре
Фото. «Для любой девочки это такая сказка – попасть в век, когда ходили в этих шикарных платьях». Бал в Большом театре

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