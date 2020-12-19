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Для меня честь здесь служить, я продолжаю династию семьи. Новобранцы войсковой части 3214 приняли присягу

19.12.2020 - 14:43

Новости Беларуси. Новобранцы внутренних войск Беларуси 19 декабря приняли присягу. Торжественный ритуал прошел в Уручье в известной войсковой части спецназа 3214, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественно клянусь быть преданным своему народу, свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь.

Замминистра внутренних дел на присяге в части 3214: «Пополнение пришло очень хорошее: рослые, крепкие, сильные»

В первый месяц службы новобранцы осваивали курс начальной военной подготовки на учебных сборах. Сегодня они уже уверенно и с гордостью маршируют по плацу.

Перед боевыми знаменами соединений и воинских частей почти 300 будущих спецназовцев присягнули на верность народу и отечеству. Большинство из новобранцев имеют высшее или специальное техническое образование.

Бойцов «тридцатьдвойки» лично поздравил командующий внутренними войсками. Он призвал их ориентироваться на своих предшественников, которые являются примером мужества, чести и верности.

Глеб Соколов, военнослужащий войсковой части спецназа № 3214:
Самое главное – отсюда что-то вынести. А учитывая то, что иду в РПК, очень сильные тренировки будут. Это мне и нужно.

Алексей Куницкий, военнослужащий войсковой части спецназа № 3214:
Для меня вообще честь здесь служить, поскольку мой брат тут проходил военную службу с 2013 по 2015 годы и отец тут по контракту работал. Поэтому я продолжаю династию семьи, пришел сюда служить и очень этим горжусь.

Грамотные офицеры, командиры, которые действительно научат меня и весь личный состав за эти полтора года военному делу.

Люди в материале: Глеб Соколов, Алексей Куницкий
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Замминистра внутренних дел на присяге в части 3214: «Пополнение пришло очень хорошее: рослые, крепкие, сильные»

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Новости Беларуси. Новобранцы внутренних войск Беларуси 19 декабря приняли присягу. Торжественный ритуал прошел в Уручье в известной войсковой части спецназа 3214, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед боевыми знаменами соединений и воинских частей почти 300 будущих спецназовцев присягнули на верность народу и отечеству. Большинство из новобранцев имеют высшее или специальное техническое образование.

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел Беларуси – командующий внутренними войсками:
Пополнение пришло очень хорошее: рослые, крепкие, сильные, подготовленные. Сегодня принимают присягу более 1 600 военнослужащих внутренних войск. Ни один из них не отказался и не сказал: «Я не пойду во внутренние войска служить, потому что где-то там что-то говорил». Этого абсолютно нет, полностью отсутствует.

Когда эти мальчишки пришли, я общался, ходя по казармам, с этим молодым пополнением. Вы знаете, полная поддержка курса государства, главы государства.

Для меня честь здесь служить, я продолжаю династию семьи. Новобранцы войсковой части 3214 приняли присягу

После торжественной клятвы для новобранцев спецназа и их близких были организованы показательные выступления.