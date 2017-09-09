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Для меня это большая неожиданность: как в Большом театре награждали «Минчан года-2017»

09.09.2017 - 20:37

Новости Беларуси. В Большом театре в эти минуты чествуют лучших профессионалов города. Почетного звания «Минчанин года» удостоены 13 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это учителя, врачи, ученые, бизнесмены – все, кто вносит личный вклад в развитие столицы.

Вадим Литвинов почти 20 лет укрощает стихию – борется с огнем. Спасатель только в 2016 году участвовал в тушении более 100 пожаров, на его счету 9 спасенных жизней. Но о своих подвигах современный Супермен рассказывать не хочет. Дома многодетный папа старается забыть о работе.

Самой главной наградой командир пожарной части считает минуты, проведенные с семьей. Ведь часто праздники и выходные он проводит на работе. Там же узнал и новость, что стал Минчанином года.

Вадим Литвинов, командир отделения пожарной аварийно-спасательной части № 2 Фрунзенского отдела по чрезвычайным ситуациям:
Оценена моя работа в первую очередь, что я приношу пользу людям. Уходишь к 8 утра на сутки, можешь на сутках и задержаться. Могут вызвать в выходной.

Впрочем, дома у него надежный тыл. У жены сегодня дежурство по кухне, всю ночь готовила праздничный торт. Ни пылинки и парадной форме.

В полном составе сегодня в Большом театре и семья Бобарыкиных. Но известный режиссер здесь не по работе: для него награда «Минчанин года» особенная. Он родится и вырос в Минске, здесь нашел свое призвание. Родной город для него до сих пор источник вдохновения.

Виктор Бобарыкин, главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь:
Для меня это большая честь и неожиданность. Я не ожидал, но очень такое приятное ощущение.

Минск чествует своих героев уже 16 лет, за это время почетную награду получили более 200 жителей столицы.

В 2017 «Минчанами года» стали 13 человек. Все они – настоящие мастера своего дела, а их достижения задают вектор развития нашего города. О тех, кто получил престижную награду в 2016 году можно прочитать здесь.

Анастасия Яткова, модельер-парикмахер:
Это ответственность. Но, если ты любишь свою профессию, то ты, конечно, продолжаешь в ней работать и совершенствоваться, расти дальше.

Наталья Мысливец, учитель русского языка и литературы гимназии № и13 Минска:
На самом деле это большая радость, большая гордость. Но не только моя, моей семьи, которая меня поддерживает – моих учеников, моих родителей, моих коллег.

Награда принадлежит всем, кто работает вместе со мной: ведущий СТВ Олег Степанюк признан «Минчанином года»

Одним словом Минску есть, кем гордится. И как показывает история нашего города, таких людей с каждым годом ставится все больше.

Для меня это большая неожиданность: как в Большом театре награждали «Минчан года-2017»

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