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Для меня сегодня особенный день: Тамара Гвердцители на открытии именной звезды в Витебске

13.07.2017 - 20:12

Новости Беларуси. Вот она – первая зажженная звездочка 26 фестиваля! Представитель Беларуси – Мария Магильная – обладатель Гран-при 20 конкурсантов детского конкурса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые обладатель Гран-при выступит и на открытии – там же получит свою награду из рук главы государства.

Мария Магильная, обладатель гран-при XV международного детского музыкального конкурса «Витебск-2017»:
Я к этому стремилась все эти годы. И я хочу сказать большое спасибо всей Беларуси, что болели за меня, что дали возможность мне выступить на Славянском базаре.

И вот я дала ответ Беларуси – гран-при.

Сейчас у меня радость и гордость за нашу Беларусь.

Если дети уже прошли свои испытания, то у взрослых конкурсантов еще все впереди.

На площади звезд сегодня состоялась жеребьевка. Беларусь представит Егор Шаранков.

Уже завтра он выступит под 14-м номером.

Егор Шаранков, участник конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017»:
Очень круто, что такая атмосфера, радость и такой уют витает в Витебске вообще. Это заряжает на позитивные эмоции, поэтому я думаю от этого, это только настроит на успешное, хорошее выступление.

Если Егор 14, то народная артистка России и Грузии Тамара Гвердцители –13-я.

На площади звезд открыли ее именную васильковую плиту –­13-ю и 13 июля.

Тамара Гвердцители, обладатель специальной награды Президента Беларуси «Через искусство -- к миру и взаимопониманию»:
Сегодня, конечно, для меня особенный день. И для всех людей, которые приезжают в Витебск. И с которыми мы дружим. С которыми мы всегда рады встрече. Спасибо большое, конечно, и Президенту Александру Григорьевичу. Для меня это волнительно.

И я думаю, что еще плотнее мы как-то связали свою жизнь через музыку, самые мирные чувства, которыми наделен человек.

Жизнь в Витебске не останавливается ни на минуту. В режиме нон-стоп работают концертные площадки по всему городу.

За неделю здесь пройдет более 130 мероприятий.

Одно из самых ярких – поднятие флагов 37 стран-участниц фестиваля.

Начал работу Город мастеров. Продолжают встречать гостей кафе, занимающие в общей сложности 10 километров центральных улиц города.

Анастасия БУТ, СТВ:
Впервые в Витебске проходит фест-пикник. Почувствовать себя в лесу, на озере можно прямо в центре Витебска. Пожарить на своеобразном мангале мясо. И, конечно, послушать живую музыку.

И, конечно, спать этой ночью Витебск не собирается. По крайне мере до полуночи. Примерно в это время завершится праздничный концерт, а небо над летнфим амфитеатром раскрасит праздничный салют.

Для меня сегодня особенный день:Тамара Гвердцители на открытии именной звезды в Витебске

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