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«Для меня вы самые красивые и самые умные дети»: что говорил Лукашенко на Главной елке страны

28.12.2017 - 20:51

Новости Беларуси. Главная елка страны 28 декабря собрала ребят со всех регионов Беларуси. Из года в год она становится своеобразной кульминацией общенациональной акции «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минск приехали около 2500 ребят. По традиции их поздравил Президент. Именно молодое поколение может сберечь и приумножить сегодняшние достижения, отметил Александр Лукашенко. А еще глава государства рассказал, что, собираясь на эту предновогоднюю встречу, вспоминал свои детские годы.

Подробности в сюжете.

«Для меня вы самые красивые и самые умные дети»: что говорил Лукашенко на Главной елке страны
«Для меня вы самые красивые и самые умные дети»: что говорил Лукашенко на Главной елке страны
Фото. «Для меня вы самые красивые и самые умные дети»: что говорил Лукашенко на Главной елке страны
«Для меня вы самые красивые и самые умные дети»: что говорил Лукашенко на Главной елке страны
Фото. «Для меня вы самые красивые и самые умные дети»: что говорил Лукашенко на Главной елке страны

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