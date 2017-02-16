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Для приезжих иностранных граждан в Минске будет увеличено количество информационных туристических точек

16.02.2017 - 20:05

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В Минске увеличивается количество информационных туристических точек.

Необходимость продиктована увеличением количества приезжих с введением 5-дневного безвизового режима для иностранных граждан.

К слову, он работает с 12 февраля.

Первые такие помощники появятся в гостиницах. Также их создание планируется на железнодорожном вокзале и в историческом центре города.

Елена Плис, директор ГУ «Информационно-туристский центр «Минск»:
Это будут информационные стенды с брошюрами, буклетами, картами города. По возможности, конечно, будут и сотрудники, которые смогут давать какую-то информацию, консультацию на месте. 

Для приезжих иностранных граждан в Минске будет увеличено количество информационных туристических точек

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