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Дмитрий Дащинский: «Во фристайле людей, у которых две олимпийские медали, можно по пальцам пересчитать»

05.02.2018 - 12:31

Новости Беларуси. Накануне Олимпийских игр в Южной Корее Дмитрий Дащинский, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр по фристайлу, рассказал, как будет болеть за белорусских спортсменов на ОИ-2018, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Дмитрий Дащинский, бронзовый призер Олимпийских игр по фристайлу (1998), серебряный призер Олимпийских игр по фристайлу (2006):
Всё в таком рабочем процессе. Я на связи всегда с командой. Они сейчас тренируются в Японии. Интересуемся, как дела, как проходит процесс.

Будете ли смотреть Олимпиаду?

Дмитрий Дащинский:
Буду, обязательно! Свой вид – обязательно! Естественно, биатлон, во-первых, конкурентоспособный, во-вторых, когда знаешь людей лично, как-то по-другому переживаешь, болеешь. Гораздо интереснее!

Во фристайле, в принципе, людей, у которых две олимпийские медали, можно по пальцам пересчитать. Будем надеяться и болеть, конечно. Уже время покажет.

Конечно, хочется пожелать удачи, чтобы получилось реализовать то, что задумано. И побед!

Дмитрий Дащинский: «Во фристайле людей, у которых две олимпийские медали, можно по пальцам пересчитать»
Как занимаются фристайлом в Беларуси?
Фото. Как занимаются фристайлом в Беларуси?
Как занимаются фристайлом в Беларуси?
Фото. Как занимаются фристайлом в Беларуси?
Как занимаются фристайлом в Беларуси?
Фото. Как занимаются фристайлом в Беларуси?

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