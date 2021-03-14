Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Неделя Общество Коронавирус

Дмитрий Пиневич о новом британском штамме коронавируса: «Вообще не вижу каких-то причин для паники»

14.03.2021 - 19:38

Новости Беларуси. На неделе Президент посетил центральную районную больницу в Молодечно. Здесь Александр Лукашенко побывал в красной зоне и поддержал пациентов, которые проходят лечение от коронавируса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

К слову, именно такие клиники сейчас в фокусе особого внимания. Именно на них возложена функция межрегиональных медицинских центров. Уровень оказания помощи здесь будут подтягивать до областного, а жители соседних районов, воспользовавшись такой удобной логистикой, смогут эту самую помощь получить. И это будет касаться не только коронавируса.

Репортаж Виктории Ходосок.

Виктория Ходосок, СТВ:
COVID-19 стал серьезным испытанием для всего мира. Число зараженных – 119 миллионов человек. И эта цифра меняется каждый день. Уже год мы живем в таких сложных условиях. Но руки, понятное дело, опускать не стоит, даже несмотря на то, что где-то местами идет спад, а у нас на днях стало известно о привезенном британском штамме коронавируса. Все возможное для спасения людей предпринимается. Что бы ни говорили скептики, приобретается жизненно важное оборудование, лекарства. И даже собственная вакцина – уже не просто разговор.

Медики утверждают: верное оружие против COVID – массовая вакцинация. Экономисты с ними согласятся – в прививке нуждается и экономика. А то в Милане за бесплатной едой уже стоят очереди. А вообще в Европе ведут споры о паспортах вакцинации, хотя десятки стран еще не получили ни одной дозы.

Правда, если ближе к теме медицины, то на прививку решаются далеко не все. Ко всему страх нагоняет и та самая новость о распространяющемся британском штамме коронавируса. Но наверняка многие слышали простую поговорку: паника – это половина болезни.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Вообще не вижу каких-то причин для паники. Во-первых, противоречивая информация, которая идет по этому штамму, который уже достаточно широко распространился по некоторым странам Западной Европы. Во-вторых, все пациенты, которые были выявлены путем активного поиска… То есть как определяются штаммы? Примерно 5 % всех исследований отправляются на скринирование, на более углубленное исследование. Такова природа этого вируса. Вернее, не природа вируса, а какие штаммы этого вируса. И были определены в результате поиска целенаправленно нашими эпидемиологами. Так вот все пациенты, которые были с британским штаммом, ни один из них не проходит стационарное лечение.

Уже не раз не паниковать просит и глава государства. Ведь этим точно никому не поможешь: куда важнее – командная работа на фронте борьбы с коронавирусом – огромные усилия медиков, личная ответственность каждого человека и помощь государства.

Красную зону Президент посещает не первый раз. И это не формальности ради, как бы наверняка сказали скептики, а человеческий шаг. Всем тем, кто каждый день сражается за свою жизнь, нужна любая поддержка, даже простое «как здоровье?»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как вы себя чувствуете?

Нормально.
– А вам удобно так лежать или вы не привыкли?
– Неудобно, но привык.

Читайте также:

Александр Лукашенко: вакцина белорусская будет. Чего бы нам это ни стоило, мы защитим своих людей

Выздоравливай, не болей». О чём говорил Александр Лукашенко с медиками и пациентами в ЦРБ Молодечно?

    Буду им до конца жизни свечку ставить». О чём говорил Александр Лукашенко с пациентом больницы в Молодечно?

    Люди в материале: Александр Лукашенко, Дмитрий Пиневич, Виктория Ходосок
    Loading...
    ﻿

    «Как мы пережили локдаун». Основательница танцевальных школ в Германии показала, что изменилось в её работе во время карантина

    ﻿

    Весной 2020 года почти весь мир погрузился в локдаун и треть населения планеты узнала, каково это – сидеть в четырех стенах изо дня в день. Туризм, авиаперевозки, ресторанный бизнес и торговля первыми ощутили экономический удар и до сих пор не оправились, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

    Жительница Лондона о коронавирусе: «Британия не выходила из таких строгих мер практически никогда»

    И хотя год спустя правительства стран гораздо аккуратнее с введением локдаунов, никакие меры поддержки не способны в полной мере компенсировать «заморозку» деловой активности.

    Виктория Вавилова:
    С вами Виктория Вавилова. Я поделюсь новостями о том, как мы пережили локдаун за последний год. Так как я являюсь основателем нескольких танцевальных школ в Германии, мы перешли на онлайн-формат. Сказать, что он доступный, простой, удобный – конечно же, нет. Но я покажу вам, как все-таки мы смогли это немного трансформировать.

    В Германии на этих выходных прокатилась очередная волна протестов против карантинных мер. Масочный режим бьет по рейтингам правящих партий, а малый бизнес и туроператоры бьют тревогу. Эксперты говорят о десятках тысяч «фирм-зомби», существование которых искусственно поддерживается субсидиями. Впрочем, 17 тысяч фирм официально заявили о банкротстве.

    Виктория Вавилова:
    Позади меня находится бар моей подруги – абсолютно новый, отремонтированный, но так ни разу и не открывшийся.

    К сожалению, ничего у нас не работает. Нам не дали открыться. Мы купили бар до нового локдауна, второго. Получилось так, что мы сделали ремонт, вложились, и буквально перед открытием, буквально за пару дней, нам не разрешили. Уже переживаем даже, чтобы это все поскорее закончилось.

    Виктория Вавилова:
    Сейчас я вам покажу, как мы заходим в садик. Обязательно маска и выполнение правил, которые написаны на двери.

    Читайте также:

    Если отправляетесь за покупками, нужно было взять онлайн-разрешение. Жительница Чили о жизни в стране во время пандемии

    Превратился ли Нью-Йорк за время пандемии в город-призрак? Вот что там сейчас происходит

    Жительница Мадрида: туристическая Испания превратилась в нетуристическую страну. При этом испанцы продолжают наслаждаться жизнью