Анатолий Симончик о ЧЕ по муай-тай – 2019: выставили сильнейший состав, пока всё идет по плану
Новости Беларуси. Любители боев уже три дня наблюдают за ходом чемпионата Европы по муай-тай, который проходит во Дворце спорта в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Третий день отмечен самой насыщенной программой: 55 поединков на двух рингах. 7 ноября в основном соревнуются юниоры от 14 до 17 лет. Борьбу продолжают одни из лидеров нашей команды – Виталий Гурков, Андрей Кулебин и Елена Лешкевич.
Промежуточные итоги в видеоматериале Дмитрия Бояровича.
Поддержки болельщиков нашим бойцам сегодня было не занимать. На ринг вышли юниоры. Ребятам от 14 до 17 лет. Сегодня решалось, кто из них выйдет в финал в своей категории.
Следующий раунд себе обеспечил Илья Сырыцкий. Парень справился с соперником легко.
Илья Сырыцкий: соперник хороший, у него есть характер
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Особую атмосферу здесь создают тайские музыканты.
В целом Беларусь заявила на чемпионат Европы 90 спортсменов. Чемпионат Европы проводится по любительскому муай-тай (правила более щадящие, чем в профессиональном). К примеру, у бойцов есть защитная экипировка. Бой состоит из трех (а не пяти) раундов по три минуты каждый.
Сетка соревнований определяется слепой жеребьевкой, то есть соперниками могут быть любые спортсмены из одной категории.
«Хорошие зрелищные бои». Что говорят зрители полуфиналов ЧЕ по муай-тай в Минске
В Минск приехали очень сильные спортсмены – это отметил и главный тренер сборной Беларуси по восточным единоборствам. В каждой весовой категории победитель или призер чемпионатов мира, континентальных форумов. Наши же бойцы сделали хороший задел для наград. Белорусы ставят задачу занять первое общекомандное место.
Анатолий Симончик, первый заместитель председателя Федерации кикбоксинга и таиландского бокса:
Домашний чемпионат – мы рассчитываем, конечно. Выставили сильнейший состав (ну, за исключением некоторых потерь, травмированные игроки). Сегодня пока все идет по плану. Вы знаете, ринг все покажет.
Завтра бои возобновятся в 14:00 и продолжатся до 18:00. Больший упор сделают на взрослых. Кстати, в дни чемпионата вход во Дворец спорта свободный.
«Хорошие зрелищные бои». Что говорят зрители полуфиналов ЧЕ по муай-тай в Минске
Новости Беларуси. В Минске продолжается чемпионат Европы по муай-тай. 7 ноября третий соревновательный день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пока он отмечен самой насыщенной программой: 55 поединков на двух рингах. Как успехи у белорусских бойцов? И на что рассчитывать болельщикам в этот вечер?
Спросим у нашего Дмитрия Бояровича. Подробности – в видеоматериале.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Поединки проходят параллельно но двух рингах. Сейчас в основном сражаются юниоры (14-17 лет). Примерно половина боев – 26 – с участием белорусских спортсменов.
Беларусь заявила на чемпионат Европы 90 спортсменов. Это лучшие из лучших – Андрей Кулебин, Виталий Гурков, Елена Лешкевич.
Илье Сырыцкому 15 лет, и он только что выиграл свой поединок.
Илья Сырыцкий, боец муай-тай:
Соперник хороший, немножко слабее физически, но самое главное, что у него есть характер, в спорте это просто необходимо, то есть он сражался до конца, и я это чувствовал.
Самое сложное – чуть-чуть был подзажат, надо расслабиться. Смотрят все родные, близкие, у себя на родине, это должно придавать больше энергии. Думаю, в финале я покажу себя с лучшей стороны, и их поддержка мне очень сильно поможет.
Чемпионат Европы проводится по любительскому муай-тай. Здесь правила более щадящие, чем в профессиональном: у бойцов есть защитная экипировка, а бой состоит из трех, а не пяти раундов по три минуты каждый. Также запрещено душить, бить головой, ударять в пах и добивать потерпевшего поражение соперника.
Сетка соревнований определяется слепой жеребьевкой, то есть соперниками могут быть любые спортсмены из одной категории. У бойцов нет права на поражение. Как правило, чтобы взять медаль, нужно одержать победу в четырех-пяти поединках.
Болеем за наших, конечно, за Беларусь. Пришли молодое поколение познакомить с таким замечательным видом спорта, ну и отдохнуть в выходной день.
Хорошие зрелищные бои, спасибо за гостеприимство городу Минску. Очень приятно быть на соревнованиях такого уровня. Беларусь всегда была на уровне хорошем. Сейчас и мы подтянулись. Есть конкуренция, готовимся к финальным боям.
Мы приехали из города Белоозерска. Мои сыновья занимаются тайским боксом. Побольше бы таких мероприятий. Мы были также на чемпионате мира и не могли обойти своим вниманием эти соревнования.
В Минск приехали очень сильные спортсмены. В каждой весовой категории – победитель или призер чемпионатов мира или континентальных форумов. Белорусы ставят задачу занять первое общекомандное место.
Бои 7 ноября продолжатся до 18:00, а 8 ноября возобновятся в 14:00. Вход в эти дни во Дворец спорта свободный.