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Дни Будапешта стартовали в Минске

10.04.2017 - 09:32

Новости Беларуси. Дни Будапешта в Минске. 10 апреля мэра венгерской столицы будут встречать в городской ратуше. Запланировано и посещение гостями промышленных гигантов. В частности, интерес вызывает производство общественного транспорта.

Деловую часть визита дополнят белорусско-венгерский бизнес-форум и контактно-кооперационная биржа. Не менее насыщенной станет и культурная программа. В Минск с гастролями приедет ансамбль народной музыки. Выступление пройдет в концертном зале «Верхний город».

В свою очередь гостям из Будапешта организуют посещение Большого театра оперы и балета, художественного музея, Национальной библиотеки и костела святых Симеона и Елены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дни Будапешта стартовали в Минске

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