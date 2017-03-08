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Дни франкофонии стартовали в Минске

08.03.2017 - 19:50

Новости Беларуси. Слова восхищения милым дамам в самый весенний праздник адресовали и на языке любви. Концертом парижской музыкальной группы 8 марта стартовал месяц франкофонии.

В течение марта белорусы смогут поближе познакомиться с французской культурой, кинематографом и, конечно же, кухней. Традиционно белорусы проявляют большой интерес не только к французскому языку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дидье Канесс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Республике Беларусь:
В течение месяца пройдут разные мероприятия в области театра, кино и кулинарии, поскольку 21 марта будет «Вкус Франции». Это мероприятие, которое пройдет в десятке ресторанов Беларуси. В тот вечер эти рестораны будут предлагать своим гостям ужин высокой французской кулинарии.

Уже в ближайшее воскресенье в рамках месяца франкофонии состоится концерт классической музыки. Он пройдет в Национальном художественном музее.

Дни франкофонии стартовали в Минске

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