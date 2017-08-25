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Дни Индии и Армении: куда сходить в Минске на выходные

25.08.2017 - 23:06

Новости Беларуси. «Золотой абрикос»: под таким название 26 августа здесь, в Верхнем городе, пройдет праздник армянской культуры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Но это еще не все. Звезды армянской эстрады создадут неповторимую восточную атмосферу, а гурманы смогут насладиться шедеврами армянской кухни. При желании можно будет поиграть в футбол или шахматы, а также написать свое имя на армянском языке.

Ну а в 27 августа на авансцене национальных культур можно будет поближе узнать далекую Индию.

Такого минчане еще не видели – подобный праздник пройдет впервые. Символично, что в 2017 году наши страны отметят 25-летие дипломатических отношений. В общем, будет интересно.

Дни Индии и Армении: куда сходить в Минске на выходные

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