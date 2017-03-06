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До 40 лет считала, что у меня нет терпения: вышивка бисером от Наталии Богуш

06.03.2017 - 17:33

Новости Беларуси. В Несвиже работает выставка именитых мастеров радзивилловского края.

Вышитые картины, сундуки, инкрустированные соломой, и соломенные скульптуры, иконы из бисера

– десятки работ представлены в фойе центра культуры. Причем есть мастера, которые первые свои работы сделали в зрелом возрасте. Так, заведующая Несвижского районного центра народного творчества бисероплетением начала заниматься, когда ей исполнилось 40. А сегодня ее работы выставляются на творческих форумах. «Для таланта нет предела» – сюжет в программе «Минщина» на СТВ.

До 40 лет считала, что у меня нет терпения: вышивка бисером от Наталии Богуш
До 40 лет считала, что у меня нет терпения: вышивка бисером от Наталии Богуш
Фото. До 40 лет считала, что у меня нет терпения: вышивка бисером от Наталии Богуш

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